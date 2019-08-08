Сайдик призвал соблюдать перемирие в преддверии нового учебного года

Специальный представитель Действующего главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Мартин Сайдик призвал соблюдать перемирие на Донбассе перед новым учебным года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.

По его словам, он убежден, что открытые дискуссии между всеми сторонами конфликта необходимы для обеспечения соблюдения устойчивого режима прекращения огня.

"Глубоко убежден, что, в духе Минских соглашений, открытые дискуссии между всеми сторонами конфликта необходимы как для обеспечения соблюдения устойчивого режима прекращения огня, так и для мирного политического решения конфликта на востоке Украины", - заявил он.

Кроме того, он настоятельно призвал соблюдать условия по перемирию.

"Настоятельно призываю все стороны всецело, полностью и безоговорочно соблюдать свои обязательства по перемирию, согласованному Трехсторонней контактной группой и успешно вступившему в силу 21 июля. Этого требует не только память о случившихся жертвах, но и необходимость избежать возможных новых жертв, особенно в преддверии нового учебного года", - отметил Сайдик.

Напомним, на Донбассе в полночь с наступлением воскресенья, 21 июля, стартовал новый период перемирия, который был согласован в Минске в ходе заседания Трехсторонней контактной группы. Его объявили бессрочно.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) в ходе заседания в Минске 31 июля договорилась о начале разминирования прилегающих к мосту в Станице Луганской территорий с 1 августа.