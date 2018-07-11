Сайдик: число жертв среди мирного населения Донбасса сократилось более чем в два раза

Количество жертв среди гражданских на Донбассе в 2018 году сократилось

Число жертв среди мирного населения Донбасса в 2018 году по сравнению с предыдущим годом сократилось более чем в два раза. Об єтом заявил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по Донбассу Мартин Сайдик, сообщает "Белта".

Так, по словам Сайдика, несмотря на уменьшение числа гражданских жертв на Донбассе, их страдания не уменьшились.

"Хотя число жертв среди гражданского населения в этом году сократилось более чем в два раза по сравнению с прошлым, но это не значит, что уменьшились страдания людей, проживающих в зоне конфликта", - заявил он.

Кроме того, рассказывая о сегодняшнем заседании, Сайдик отметил, что на сегодня не было запланировано заседание гуманитарной подгруппы.

Сайдик также анонсировал следующее заседание ТКГ, которое запланировано на 25 июля.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в заседании одной из подгрупп ТКГ принял участие представитель компании "Водафон Украина", который поднял вопрос безопасности сотрудников компании "Водафон Украина" на оккупированных территориях.