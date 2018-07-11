Сайдик: число жертв серед мирного населення Донбасу скоротилося більш ніж у два рази

Кількість жертв серед цивільних на Донбасі в 2018 році скоротилася

Кількість жертв серед мирного населення Донбасу в 2018 році в порівнянні з попереднім роком скоротилася більш ніж у два рази. Про це заявив спецпредставник ОБСЄ в тристоронній контактній групі по Донбасу Мартін Сайдик, повідомляє "Белта".

Так, за словами Сайдика, незважаючи на зменшення числа цивільних жертв на Донбасі, їх страждання не зменшилися.

"Хоча кількість жертв серед цивільного населення в цьому році скоротилася більш ніж у два рази порівняно з минулим, але це не означає, що зменшилися страждання людей, що проживають в зоні конфлікту", - заявив він.

Крім того, розповідаючи про сьогоднішнє засіданні, Сайдик зазначив, що на сьогодні не було заплановано засідання гуманітарної підгрупи.

Сайдик також анонсував наступне засідання ТКГ, яке заплановано на 25 липня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні у засіданні однієї з підгруп ТКГ взяв участь представник компанії "Водафон Україна", який підняв питання безпеки співробітників компанії "Водафон Україна" на окупованих територіях.