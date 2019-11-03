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Савик Шустер: "Вся Украина считает, что в ОРДЛО живут не враги"

Новости » Пресс-релизы     03.11.2019 - 17:41
Савик Шустер: "Вся Украина считает, что в ОРДЛО живут не враги"

"Позвольте мне задать вам провокационный вопрос, я это крайне редко делаю. Считаете ли вы людей на оккупированных территориях врагами?" - такой вопрос Савик Шустер поставил зрителям в студии. 98% аудитории, которые репрезентативно представляет всю Украину, ответили "Нет".

"Эти результаты говорят сами за себя. Вся Украина считает, что там живут не враги. Поэтому надо сделать все, чтобы жить вместе", - так ведущий программы прокомментировал голосование.

"Я искренне и очень приятно удивлен такими результатами", - сказал Георгий Тука, бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

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