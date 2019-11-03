Савік Шустер: "Вся Україна вважає, що в ОРДЛО живуть не вороги"

“Дозвольте мені поставити вам провокаційне питання, я це вкрай рідко роблю. Чи вважаєте ви людей на окупованих територіях ворогами?” - таке запитання Савік Шустер поставив глядачам у студії. 98% аудиторії, що репрезентативно представляє всю Україну, відповіли “Ні”.



"Ці результати говорять самі за себе. Вся Україна вважає, що там живуть не вороги. Тож треба зробити усе, щоб жити разом", - так ведучий програми прокоментував голосування.



"Я щиро і дуже приємно здивований такими результатами", - сказав Георгій Тука, колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.