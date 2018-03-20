Савченко заявила, что Администрация президента готовила ее ликвидацию

Народный депутат Надежда Савченко заявила, что получала угрозы из Администрации президента. Об этом нардеп сообщил во время брифинга в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

"Первый раз я получила предупреждение о том, что есть приказ с Банковой на мою физическую ликвидацию, от Администрации президента, от Тарана, вскоре он погиб. Второй раз я получила предупреждение от внешней разведки, о приказе, по-моему, ликвидации - с Банковой. Моя сестра лично ездила общаться с Кондратюком Валерием, чтобы это остановить ... В третий раз меня предупредили, что так же я стою под ликвидацией с Банковой", - заявила Савченко.

Она также отметила, что ей было названо спецподразделение, которое сможет выполнить приказ по ее ликвидации.

Напомним, в ходе брифинга Савченко заявила, что ее задача было создавать эту абсурдную ситуацию, а не таракт.

"Моя задача была создавать эту абсурдную ситуацию..Если бы я что-то планировала, я бы это сделала, я хотела, чтобы власть подумала, чтоб они смертны. Это политическая провокация", - добавила она