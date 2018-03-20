Савченко заявила, що Адміністрація президента готувала її ліквідацію

Народний депутат Надія Савченко заявила, що отримувала погрози з Адміністрації президента. Про це нардеп повідомив під час брифінгу у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

"Перший раз я отримала попередження про те, що є наказ з Банкової на мою фізичну ліквідацію, від Адміністрації президента, від Тарана, незабаром він загинув. Другий раз я отримала попередження від зовнішньої розвідки, про наказі, по-моєму, ліквідації - з Банкової. Моя сестра особисто їздила спілкуватися з Кондратюком Валерієм, щоб це зупинити ... В третій раз мене попередили, що так само я стою під ліквідацією з Банкової", - заявила Савченко.

Вона також зазначила, що їй було названо спецпідрозділ, який зможе виконати наказ по її ліквідації.

Нагадаємо, в ході брифінгу Савченко заявила, що її завдання було створювати цю абсурдну ситуацію, а не таракт.

"Моє завдання було створювати цю абсурдну ситуацію..Якби я щось планувала, я б це зробила, я хотіла, щоб влада подумала, щоб вони смертні. Це політична провокація", - додала вона