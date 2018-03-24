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Савченко пожаловалась на видеонаблюдение в камере

НовостиОбщество    24.03.2018 - 18:42
Фото: Надежда Савченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Фото: Надежда Савченко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Также Савченко пожаловалась на тонированные окна в камере

Народный депутат Надежда Савченко пожаловалась на видеонаблюдение в ее камере. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека.

"Работники секретариата обудсмана ознакомились с материалами из личного дела народного депутата и встретились с ней. Надежда Савченко сообщила, что объявила голодовку, последний раз она поела вечером 23 марта. На данный момент, жалоб на здоровье с ее стороны нет. Ее просьба о горячей воде, душе удовлетворена. Также разъяснено о ее праве свободно выбирать врача по мере необходимости. Надежда Савченко выразила работникам секретариата уполномоченного замечания об осуществлении видеонаблюдения и тонированные окна в камере. Ее замечания проверили, грубых нарушений прав и свобод обнаружено не было", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера Шевченковский районный суд Киева избрал для подозреваемой в подготовке терактов Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

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Теги публикации: Надежда Савченко, омбудсмен  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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