Савченко пожаловалась на видеонаблюдение в камере

Также Савченко пожаловалась на тонированные окна в камере

Народный депутат Надежда Савченко пожаловалась на видеонаблюдение в ее камере. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека.

"Работники секретариата обудсмана ознакомились с материалами из личного дела народного депутата и встретились с ней. Надежда Савченко сообщила, что объявила голодовку, последний раз она поела вечером 23 марта. На данный момент, жалоб на здоровье с ее стороны нет. Ее просьба о горячей воде, душе удовлетворена. Также разъяснено о ее праве свободно выбирать врача по мере необходимости. Надежда Савченко выразила работникам секретариата уполномоченного замечания об осуществлении видеонаблюдения и тонированные окна в камере. Ее замечания проверили, грубых нарушений прав и свобод обнаружено не было", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера Шевченковский районный суд Киева избрал для подозреваемой в подготовке терактов Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.