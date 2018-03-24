Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Савченко поскаржилась на відеоспостереження в камері

НовиниСуспільство    24.03.2018 - 18:42
Фото: Надія Савченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Фото: Надія Савченко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Савченко також поскаржилась на тоновані вікна в камері

Народний депутат Надія Савченко поскаржилася на відеоспостереження в її камері. Про це повідомляє прес-служба уповноваженого Верховної ради України з прав людини.

"Працівники Секретаріату Омбудсмена ознайомились з матеріалами з особової справи народного депутата і зустрілися з нею. Надія Савченко повідомила, що оголосила голодування, востаннє вона поїла ввечері 23 березня. На даний момент, скарг на здоров’я з її боку немає. Її прохання про гарячу воду, душ задоволено. Також роз’яснено про її право вільно обирати лікаря за необхідністю. Надія Савченко висловила працівникам Секретаріату Уповноваженого зауваження про здійснення відеоспостереження та затоновані вікна у камері. Її зауваження перевірили, грубих порушень прав і свобод виявлено не було", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора Шевченківський районний суд Києва обрав для підозрюваної у підготовці терактів Савченко запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на два місяці.

Терористичний сюрреалізм: як арештовували Надію Савченко Савченко заарештували на 2 місяці
Теги публікації: Надія Савченко, омбудсмен  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
DAILY > Статті > 01.03.2018
"Нафтогаз" проти "Газпрому": чим закінчився спір газових компаній в Стокгольмському арбітражі
DAILY > Статті > 26.02.2018
Кадрове питання: кого і куди збирається призначити Верховна Рада найближчим часом
"Я був просто шокований": Жан Рено розповів, з чим асоціює Україну
"Надя знала, хто такі Іуди": Віра Савченко повідомила, що її сестра готувалася до в'язниці з ранку
В центрі Києва хочуть перейменувати вулицю на честь космонавта Каденюка
"Неможливо передати словами": легендарна Ада Роговцева пояснила, чому їздить в АТО
On Top