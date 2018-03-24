Савченко поскаржилась на відеоспостереження в камері

Савченко також поскаржилась на тоновані вікна в камері

Народний депутат Надія Савченко поскаржилася на відеоспостереження в її камері. Про це повідомляє прес-служба уповноваженого Верховної ради України з прав людини.

"Працівники Секретаріату Омбудсмена ознайомились з матеріалами з особової справи народного депутата і зустрілися з нею. Надія Савченко повідомила, що оголосила голодування, востаннє вона поїла ввечері 23 березня. На даний момент, скарг на здоров’я з її боку немає. Її прохання про гарячу воду, душ задоволено. Також роз’яснено про її право вільно обирати лікаря за необхідністю. Надія Савченко висловила працівникам Секретаріату Уповноваженого зауваження про здійснення відеоспостереження та затоновані вікна у камері. Її зауваження перевірили, грубих порушень прав і свобод виявлено не було", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора Шевченківський районний суд Києва обрав для підозрюваної у підготовці терактів Савченко запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на два місяці.