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Савченко арестовали на 2 месяца

НовостиПроисшествия    23.03.2018 - 19:03
Фото: Надежда Савченко (УНИАН)
Фото: Надежда Савченко (УНИАН)

Савченко подозревают в подготовке терактов

Шевченковский районный суд Киева избрал для подозреваемой в подготовке терактов Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, передает корреспондент РБК-Украина.

Таким образом суд признал незаконным задержание Савченко, вместе с тем, суд постановил арестовать Савченко сроком 59 дней - до 20 мая 2018 года без права внесения залога.

"Установлено, что с апреля 2014 года Савченко совершила тяжкие и особо тяжкие преступления против основ национальной безопасности, она регулярно посещала "ДНР". Она планировала совершить взрывы в здании Верховной рады, осуществить вооруженные нападения на жилье и имущество государственных деятелей, в частности президента Петра Порошенко. Савченко также влияет на свидетелей, и может препятствовать проведению следственных действий. Учитывая, что Савченко могла совершить особо тяжкие преступления, просим содержания под стражей без возможности внесения залога", - заявлял в ходе засудання суд прокурор по делу.

 

Коли прокурор читав обвинувачення - подумала, що це все.... система агонізує.

Опубліковано Тетяною Проторченко 23 березень 2018 р.

Савченко объявила голодовку

В рамках судебного заседания Савченко заявила, что с сегодняшнего дня, 23 марта, выходит на голодовку. Кроме того, выступая в суде, Савченко заявила, что "ДНР" и "ЛНР" не являются террористическими организациями, а дело против нее является политически мотивированным.

"ДНР" и "ЛНР" не являются террористическими организациями, они поддерживают Россию. Это территория, где проживают люди..люды украинцы. У меня есть наградное оружие, которое я никогда не применяла. Дело является политически мотивированным. Я была предупреждена, что есть заказ на мою политическую ликвидации. Заказчиком была Администрация президента. Я выхожу на голодовку с сегодняшнего дня. Оружие вывозилось в целях изучения. Обвинения необоснованные", - сказала Савченко.

Снятие депутатской неприкосновенности с Савченко

15 марта 2018 года генпрокурор Юрий Луценко, выступая в Верховной раде Украины, заявил, что у следствия есть неопровержимые доказательства того, что Савченко "лично планировала, лично вербовала, лично давала указания" о том, как провести теракт в зале ВРУ. Позже в этот день Луценко внес в Раду представления на снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест Савченко.

 
 

Вчера Рада разрешила привлечение Савченко к уголовной ответственности. Соответствующее решение поддержал 291 нардеп. После этого Савченко зачитали подозрение и сопроводили в СБУ.

Что инкриминируют Савченко

  • ч. 1 ст. 109 (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);
  • ч. 1 ст. 14 (Подготовка к преступлению),
  • ч. 2 ст. 28 (Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией);
  • ст. 112 (Посягательство на государственного или общественного деятеля);
  • ч. 3 ст. 258 (Террористический акт);
  • ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации);
  • ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

По версии ГПУ, Савченко и Рубан намеревались вывезти из "ДНР" оружие для ликвидации руководства Украины

8 марта правоохранители задержали лидера Центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" Владимира Рубана во время попытки попасть на территорию Украины из так называемой "ДНР". 9 марта Шевченковский районный суд Киева избрал Рубану меру пресечения в виде содержание по стражей на 2 месяца без возможности внесения залога. Рубан при избрании меры пресечения в Шевченковском райсуде отрицал, что ему было известно об оружии в автомобиле. В рамках заседания апелляционного суда Киева по делу Рубана Савченко подавала ходатайство о взятии Рубана на поруки, но суд отклонил ходатайство, оставив меру пресечения Рубана без изменения.

Суд разрешил Савченко выйти из бокса для задержанных Суд по делу Савченко начнется в 10:30
Темы: Дело Савченко    Теги публикации: Надежда Савченко, арест, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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