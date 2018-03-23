Савченко арестовали на 2 месяца

Савченко подозревают в подготовке терактов
Шевченковский районный суд Киева избрал для подозреваемой в подготовке терактов Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, передает корреспондент РБК-Украина.
Таким образом суд признал незаконным задержание Савченко, вместе с тем, суд постановил арестовать Савченко сроком 59 дней - до 20 мая 2018 года без права внесения залога.
"Установлено, что с апреля 2014 года Савченко совершила тяжкие и особо тяжкие преступления против основ национальной безопасности, она регулярно посещала "ДНР". Она планировала совершить взрывы в здании Верховной рады, осуществить вооруженные нападения на жилье и имущество государственных деятелей, в частности президента Петра Порошенко. Савченко также влияет на свидетелей, и может препятствовать проведению следственных действий. Учитывая, что Савченко могла совершить особо тяжкие преступления, просим содержания под стражей без возможности внесения залога", - заявлял в ходе засудання суд прокурор по делу.
Коли прокурор читав обвинувачення - подумала, що це все.... система агонізує.Опубліковано Тетяною Проторченко 23 березень 2018 р.
В рамках судебного заседания Савченко заявила, что с сегодняшнего дня, 23 марта, выходит на голодовку. Кроме того, выступая в суде, Савченко заявила, что "ДНР" и "ЛНР" не являются террористическими организациями, а дело против нее является политически мотивированным.
"ДНР" и "ЛНР" не являются террористическими организациями, они поддерживают Россию. Это территория, где проживают люди..люды украинцы. У меня есть наградное оружие, которое я никогда не применяла. Дело является политически мотивированным. Я была предупреждена, что есть заказ на мою политическую ликвидации. Заказчиком была Администрация президента. Я выхожу на голодовку с сегодняшнего дня. Оружие вывозилось в целях изучения. Обвинения необоснованные", - сказала Савченко.
15 марта 2018 года генпрокурор Юрий Луценко, выступая в Верховной раде Украины, заявил, что у следствия есть неопровержимые доказательства того, что Савченко "лично планировала, лично вербовала, лично давала указания" о том, как провести теракт в зале ВРУ. Позже в этот день Луценко внес в Раду представления на снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест Савченко.
Вчера Рада разрешила привлечение Савченко к уголовной ответственности. Соответствующее решение поддержал 291 нардеп. После этого Савченко зачитали подозрение и сопроводили в СБУ.
8 марта правоохранители задержали лидера Центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" Владимира Рубана во время попытки попасть на территорию Украины из так называемой "ДНР". 9 марта Шевченковский районный суд Киева избрал Рубану меру пресечения в виде содержание по стражей на 2 месяца без возможности внесения залога. Рубан при избрании меры пресечения в Шевченковском райсуде отрицал, что ему было известно об оружии в автомобиле. В рамках заседания апелляционного суда Киева по делу Рубана Савченко подавала ходатайство о взятии Рубана на поруки, но суд отклонил ходатайство, оставив меру пресечения Рубана без изменения.