Савченко подает в суд ходатайство о взятии Рубана на поруки

Народный депутат Надежда Савченко подает в суд ходатайство о взятии главы центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана на поруки. Об этом Савченко сообщила в Facebook.

"Сегодня 20.03.2018 года в 10:45 в Апелляционном суде г. Киева, на Соломенской площади, будет проходить суд над Владимиром Рубаном. Я подаю в суд ходатайство о взятии Владимира Рубана на поруки", - сообщила она.

Сегодня 20.03.2018 года в 10 час 45 мин в апеляційносу суде. Киева, на Солом'янській площади, будет проходить суд над... Опубликовано Надежда Савченко 19 март 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что Апелляционный суд Киева 20 марта 2018 года рассмотрит жалобу стороны защиты на арест главы центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

Рубан был задержан 8 марта 2018 года на линии разграничения во время перевозки крупной партии оружия. Его обвиняют в подготовке терактов в центре Киева, планировании госпереворота и незаконном обращении с оружием. 9 марта суд избрал Рубану меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца без возможности внесения залога.