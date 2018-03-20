Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Савченко подает в суд ходатайство о взятии Рубана на поруки

НовостиПроисшествия    20.03.2018 - 11:14
Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)
Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)

Сегодня суд рассмотрит апелляцию на арест Рубана

Народный депутат Надежда Савченко подает в суд ходатайство о взятии главы центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана на поруки. Об этом Савченко сообщила в Facebook.

"Сегодня 20.03.2018 года в 10:45 в Апелляционном суде г. Киева, на Соломенской площади, будет проходить суд над Владимиром Рубаном. Я подаю в суд ходатайство о взятии Владимира Рубана на поруки", - сообщила она.

 

Сегодня 20.03.2018 года в 10 час 45 мин в апеляційносу суде. Киева, на Солом'янській площади, будет проходить суд над...

Опубликовано Надежда Савченко 19 март 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что Апелляционный суд Киева 20 марта 2018 года рассмотрит жалобу стороны защиты на арест главы центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

Рубан был задержан 8 марта 2018 года на линии разграничения во время перевозки крупной партии оружия. Его обвиняют в подготовке терактов в центре Киева, планировании госпереворота и незаконном обращении с оружием. 9 марта суд избрал Рубану меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца без возможности внесения залога.

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Messenger Telegram Chrome
МинВОТ заявляет о полной поддержке осужденного в Крыму украинца Балуха Рада рассмотрит в четверг представление ГПУ на задержание и арест Савченко, - Луценко
Теги: Надежда Савченко, поруки, Суд
Переход на летнее время 2018: когда переводить часы украинцам
Могут не пережить ночь: украинцев просят спасти от смерти аистов (фото)
В Киеве пропала несовершеннолетняя девушка (фото)
Британцы восхитились украинкой, которая плавает голышом при минусовой температуре (фото)
On Top