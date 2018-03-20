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Савченко подає до суду клопотання про взяття Рубана на поруки

НовиниНадзвичайні події    20.03.2018 - 11:14
Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)
Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)

Сьогодні суд розгляне апеляцію на арешт Рубана

Народний депутат Надія Савченко подає до суду клопотання про взяття голови центру визволення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана на поруки. Про це Савченко повідомила у Facebook.

"Сьогодні 20.03.2018 року о 10:45  в Апеляцiйному судi м. Києва, що на Солом'янськiй площi, буде проходити суд над Володимиром Рубаном. Я подаю до суду клопотання про взяття Володимира Рубана на поруки", - повідомила вона.

 

Сьогодні 20.03.2018 року о 10 год 45 хв в апеляцiйносу судi м. Києва, що на Солом'янськiй площi, буде проходити суд над...

Опубліковано Надія Савченко 19 березень 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Апеляційний суд Києва 20 березня 2018 року розгляне скаргу сторони захисту на арешт голови центру визволення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана.

Рубан був затриманий 8 березня 2018 року на лінії розмежування під час перевезення великої партії зброї. Його звинувачують у підготовці терактів у центрі Києва, плануванні держперевороту і незаконному поводженні зі зброєю. 9 березня суд обрав Рубану запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 2 місяці без можливості внесення застави.

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Теги: Надія Савченко, поруки, Суд
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