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Савченко планируют провести психологическую экспертизу

НовостиПроисшествия    22.03.2018 - 13:29
Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)
Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)

Луценко заявил, что не поддерживает призывы объявить Савченко психиатрически нездоровой

Нардепу Надежде Савченко планируют провести психологическую экспертизу. Об этом во время выступления в Верховной раде Украины заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, сообщает "Громадское радио".

"В перечень первоочередных следственных действий, которые запланированы на сегодня, пунктом восемь стоит назначении судебной-психиатрической экспертизы. Это снимет все вопросы", - заявил Луценко.

Вместе с тем, Луценко добавил, что не поддерживает призывы объявить Савченко психиатрически нездоровой.

"Думаю, что это только один из методов защиты для избежания предусмотренной законом уголовной ответственности. По какой-то точкк зрения любой террорист в любой стране мира, конечно, имеет помешанный разум", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 22 марта, Верховная рада рассматривает снятие неприкосновенности с нардепа Надежды Савченко, которую подозревают в подготовке терактов и государственного переворота.

Дело Савченко: ГПУ обнародовала доказательства подготовки терактов Рада рассматривает снятие неприкосновенности с Савченко: онлайн
Теги: Юрий Луценко, Надежда Савченко
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