Луценко заявил, что не поддерживает призывы объявить Савченко психиатрически нездоровой

Нардепу Надежде Савченко планируют провести психологическую экспертизу. Об этом во время выступления в Верховной раде Украины заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, сообщает "Громадское радио".

"В перечень первоочередных следственных действий, которые запланированы на сегодня, пунктом восемь стоит назначении судебной-психиатрической экспертизы. Это снимет все вопросы", - заявил Луценко.

Вместе с тем, Луценко добавил, что не поддерживает призывы объявить Савченко психиатрически нездоровой.

"Думаю, что это только один из методов защиты для избежания предусмотренной законом уголовной ответственности. По какой-то точкк зрения любой террорист в любой стране мира, конечно, имеет помешанный разум", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 22 марта, Верховная рада рассматривает снятие неприкосновенности с нардепа Надежды Савченко, которую подозревают в подготовке терактов и государственного переворота.