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Савченко планують провести психологічну експертизу

НовиниНадзвичайні події    22.03.2018 - 13:29
Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)
Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)

Луценко заявив, що не підтримує заклики оголосити Савченко психіатрично нездоровою

Нардепу Надії Савченко планують провести психологічну експертизу. Про це під час виступу у Верховній раді України заявив генеральний прокурор Юрій Луценко, повідомляє "Громадське радіо".

"У переліку першочергових слідчих дій, які заплановані на сьогодні, пунктом вісім стоїть призначення судової-психіатричної експертизи. Це зніме всі питання", - заявив Луценко.

Разом з тим, Луценко додав, що не підтримує заклики оголосити Савченко психіатрично нездоровою.  

"Думаю, що це лише один із методів захисту для уникнення передбаченої законом кримінальної відповідальності. З якоїсь точки зору будь-який терорист у будь-якій країні світу, звичайно, має схиблений розум", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 22 березня, Верховна рада України розглядає зняття недоторканності з нардепа Надії Савченко, яку підозрюють у підготовці терактів і державного перевороту.

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Теги: Юрій Луценко, Надія Савченко
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