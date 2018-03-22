Луценко заявив, що не підтримує заклики оголосити Савченко психіатрично нездоровою

Нардепу Надії Савченко планують провести психологічну експертизу. Про це під час виступу у Верховній раді України заявив генеральний прокурор Юрій Луценко, повідомляє "Громадське радіо".

"У переліку першочергових слідчих дій, які заплановані на сьогодні, пунктом вісім стоїть призначення судової-психіатричної експертизи. Це зніме всі питання", - заявив Луценко.

Разом з тим, Луценко додав, що не підтримує заклики оголосити Савченко психіатрично нездоровою.

"Думаю, що це лише один із методів захисту для уникнення передбаченої законом кримінальної відповідальності. З якоїсь точки зору будь-який терорист у будь-якій країні світу, звичайно, має схиблений розум", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 22 березня, Верховна рада України розглядає зняття недоторканності з нардепа Надії Савченко, яку підозрюють у підготовці терактів і державного перевороту.