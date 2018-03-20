Савченко: передавала СБУ всю информацию, которую могла получить на пользу Украине

Народный депутат Надежда Савченко заявила о том, что к ней обращались люди с целью организовать восстание на оккупированных территориях. Об этом она заявила во время брифинга в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

"Сегодня я буду говорить всю правду, но называя конспиративными именами. После того, как на меня вышли люди с желанием сделать восстание на оккупированных территориях, ко мне пришел объект "А", которому была поставлена задача на мою ликвидацию от Банковой. Объект "А" я приблизила к себе максимально близко. На него я вывела людей, которые хотели контактировать с той стороны. Были проведены определенные спецоперации специальными силами, различными структурами Вооруженных сил и всех силовых структур Украины", - заявила Савченко.

Савченко отметила, что посещала оккупированные территории несколько раз. В то же время, по ее словам, она передавала СБУ всю информацию, которую могла получить на пользу Украине.

"Когда мне нужно было выполнять операции по освобождению пленных, нам была необходима поддержка от специальных сил. Именно поэтому объект "А" был интересен мне, чтобы упрощать мои переходы и возвращения с оккупированных территорий, когда мы с волонтерами освобождали пленных", - добавила она.

"Объекту "А" было интересно фиксировать все, что я делаю. Поэтому я начала создавать сюрреализм", - добавила она.

Напомним, ранее сообщалось, что Савченко заявила, что планировала создать абсурдную ситуацию, а не теракт.