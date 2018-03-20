Савченко: передавала СБУ всю інформацію, яку могла отримати на користь Україні

Народний депутат Надія Савченко заявила про те, що до неї звертались люди з метою організувати повстання на окупованих територіях. Про це вона заявила під час брифінгу у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

"Сьогодні я буду говорити всю правду, але називаючи конспіративними іменами. Після того, як на мене вийшли люди з бажанням зробити повстання на окупованих територіях, до мене прийшов об’єкт "А", якому була поставлена задача на мою ліквідацію від Банкової. Об'єкт "А" я наблизила до себе максимально близько. На нього я вивела людей, які хотіли контактувати з тої сторони. Були проведені певні спецоперації спеціальними силами, різними структурами Збройних сил і всіх силових структур України", - заявила Савченко.

Савченко наголосила, що відвідувала окуповані території кілька разів. Водночас, за її словами, вона передавала СБУ всю інформацію, яку могла дістати на користь Україні.

"Коли мені потрібно було виконувати операції зі звільнення полонених, нам була необхідна підтримка від спеціальних сил. Саме тому об’єкт "А" був цікавий мені, щоб спрощувати мої переходи і повернення з окупованих територій, коли ми з волонтерами звільняли полонених", - додала вона.

"Об’єкту "А" було цікаво фіксувати все, що я роблю. Тому я почала створювати сюрреалізм", - додала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Савченко заявила, що планувала створити абсурдну ситуацію, а не теракт.