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Савченко отвели в следственный изолятор СБУ

НовостиПолитика    22.03.2018 - 14:32
Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)
Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)

Савченко доставили в СБУ для дальнейших следственных действий

Нардепа Надежду Савченко, подозреваемую в подготовке террористических актов, отвели в следственный изолятор Службы безопасности Украины, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, после снятия депутатской неприкосновенности Савченко вручили подозрение в подготовке терактов и государственного переворота, после чего задержали.  

Фото: Савченко доставляют в СИЗО

Напомним, Верховная рада Украины 15 марта проголосовала за исключение из комитета по вопросам национальной безопасности народного депутата Надежды Савченко. В этот же день Генеральная прокуратура внесла в парламент представление на снятие с нее неприкосновенности. Кроме того, нардепа принудительно выводили из зала Верховной рады. По словам нардепа Ирины Луценко, "была определенная ситуация, которая носила признаки угрозы для окружающих". Сама Савченко подтвердила, что пришла в Раду с оружием.

Как заявлял генеральный прокурор Юрий Луценко, у ГПУ есть доказательства того, что Савченко лично планировала, вербовала, давала указания о том, как провести террористический акт в зале украинского парламента, уничтожив гранатами две ложи, минометами обрушив купол Верховной рады и автоматами добивая тех, кто выживет.

Рада сняла неприкосновенность с Савченко
Теги: Служба безопасности Украины, Надежда Савченко, СИЗО
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