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Савченко відвели до слідчого ізолятора СБУ

НовиниПолітика    22.03.2018 - 14:32
Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)
Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)

Савченко доставили в СБУ для подальших слідчих дій

Нардепа Надію Савченко, підозрювану в підготовці терористичних актів, відвели до слідчого ізолятору Служби безпеки України, передає кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, після зняття депутатської недоторканності Савченко вручили підозру у підготовці терактів і державного перевороту, після чого затримали.

Фото: Савченко доставляють до СІЗО

Нагадаємо, Верховна рада України 15 березня проголосувала за виключення з комітету з питань національної безпеки народного депутата Надії Савченко. В цей же день Генеральна прокуратура внесла до парламенту подання на зняття з неї недоторканності. Крім того, нардепа примусово виводили із зали Верховної ради. За словами нардепа Ірини Луценко, "була певна ситуація, яка носила ознаки загрози для оточуючих". Сама Савченко підтвердила, що прийшла до Ради зі зброєю.

Як заявляв генеральний прокурор Юрій Луценко, у ГПУ є докази того, що Савченко особисто планувала, вербувала, давала вказівки про те, як здійснити терористичний акт в залі українського парламенту, знищивши гранатами дві ложі, мінометами обрушивши купол Верховної ради та автоматами добиваючи тих, хто виживе.

Рада зняла недоторканність з Савченко
Теги: Служба безпеки України, Надія Савченко, СИЗО
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