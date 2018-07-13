У Савченко новый адвокат, который ранее был защитником Штепы

В суд по делу Савченко прибыл новый адвокат по договору - Александр Тананакин

У народного депутата Украины Надежды Савченко, которую подозревают в организации теракта в отношении первых лиц государства, новый адвокат. Им стал Александр Тананакин, который ранее выступал защитником по делу экс-мэра Славянская Нели Штепы, передает "Громадське радио".

Отмечается, что заседание по делу Савченко в Шевченковском районном суде Киева снова отсрочили, поскольку на утреннее заседание в пятницу, 13 июля, не появился ни один адвокат подозреваемой.

Суд назначил Савченко нового государственного адвоката. Однако, после перерыва в суд прибыл новый адвокат по договору - Александр Тананакин. Он был защитником экс-мэра Славянска Нели Штепы, которую в 2014 году арестовали по подозрению в терроризме и посягательстве на территориальную целостность Украины.

В связи с избранием нового адвоката по договору суд объявил отвод государственному защитнику и был вынужден объявить перерыв для того, чтобы Тананакин ознакомился с материалами дела Савченко.

По словам подозреваемой, перерыва хватит для ее конфиденциального общения с новым защитником, во время которого они должны выработать общую позицию.

Добавим, что Шевченковский районный суд Киева уже несколько дней собирается для того, чтобы рассмотреть продление срока содержания Савченко под стражей. Однако сторона защиты подозреваемой настояла на отводе судьи Мелешак. Ранее адвокаты объявили отвод судьи и прокурора, однако суд отказал в ходатайстве. Сегодня, 13 июля, дело Савченко рассматривает новый судья Владимир Бугиль, отвод которому ранее также пытался объявить адвокат Савченко.

Напомним, один из адвокатов Савченко отметил, что подозреваемую в организации теракта в Верховной раде Украины и покушения на первых лиц государства народного депутата могут освободить из-под стражи. Это произойдет при условии, если суд не успеет принять решение о продлении ей ареста в течение пятницы, 13 июля.

Сегодня, 13 июля, в 23:59 истекает срок содержания под стражей Надежды Савченко.

Добавим, что 22 марта 2018 года Верховная рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности, после чего она была задержана сотрудниками СБУ. По версии следствия, Савченко планировала покушения на высших лиц Украины, в частности, президента Петра Порошенко, министра внутренних дел Арсена Авакова, секретаря СНБО Александра Турчинова и других.