У Савченко новий адвокат, який раніше був захисником Штепи

До суду у справі Савченко прибув новий адвокат за договором - Олександр Тананакін

У народного депутату України Надії Савченко, котру підозрюють в організації теракту щодо перших осіб держави, новий адвокат. Ним став Олександр Тананакін, котрий раніше виступав захисником у справі екс-мера Слов'янська Нелі Штепи, передає "Громадське радіо".

Зазначається, що засідання по справі Савченко у Шевченківському районному суді Києва знову відтермінували, оскільки на ранкове засідання в п’ятницю, 13 липня, не з'явився жоден адвокат підозрюваної.

Суд призначив Савченко нового державного адвоката. Проте, після перерви до суду прибув новий адвокат за договором - Олександр Тананакін. Він був захисником екс-мера Слов’янська Нелі Штепи, котру в 2014 році арештували за підозрою у тероризмі та посяганні на територіальну цілісність України.

У зв’язку із обранням нового адвоката за договором суд оголосив відвід державному захиснику та був змушений оголосити перерву для того, щоб Тананакін ознайомився з матеріалами справи Савченко.

За словами підозрюваної, перерви вистачить для її конфіденційного спілкування з новим захисником, під час якого вони мають випрацювати спільну позицію.

Додамо, що Шевченківський районний суд Києва уже кілька днів збирається для того, аби розглянути продовження терміну утримання Савченко під вартою. Однак сторона захисту підозрюваної наполіг на відводі судді Мєлєшак. Раніше адвокати оголосили відвід судді та прокурора, проте суд відмовив у клопотанні. Сьогодні, 13 липня, справу Савченко розглядає новий суддя - Володимир Бугіль, відвід якому раніше також намагався оголосити адвокат Савченко.

Нагадаємо, один із адвокатів Савченко зазначив, що підозрювану в організації теракту у Верховній раді України та замаху на перших осіб держави народного депутата можуть звільнити-під варти. Це станеться за умови, якщо суд не встигне ухвалити рішення щодо продовження їй арешту протягом п'ятниці, 13 липня.

Сьогодні, 13 липня, о 23:59 спливає термін тримання під вартою Надії Савченко.

Додамо, що 22 березня 2018 року Верховна рада позбавила Савченко депутатської недоторканності, після чого вона була затримана співробітниками СБУ. За версією слідства, Савченко планувала замаху на вищих осіб України, зокрема, президента Петра Порошенка, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, секретаря РНБО Олександра Турчинова та інших.