Савченко можуть звільнити з-під варти

Саченко можуть звільнити з-під варти, якщо не встигнуть 13 липня розглянути продовження терміну арешту

Підозрювану в організації теракту у Верховній раді України та замаху на перших осіб держави народного депутата Надію Савченко можуть звільнити-під варти. Це станеться за умови, якщо суд не встигне ухвалити рішення щодо продовження їй арешту протягом п'ятниці, 13 липня, повідомив кореспонденту РБК-Україна адвокат депутата Костянтин Глоба.

Адвокат зазначив, що звільнити Савченко зобов'язані по закону, якщо суд не прийме рішення щодо продовження терміну запобіжного заходу.

"По закону іїї зобов'язані звільнити, якщо не буде прийняте рішення судом про продовження Савченко міри запобіжного заходу. Їй зобов'язані надати змогу покинути залу судового засідання", - сказав Глоба.

Зазначимо, завтра, 13 липня о 23:59 спливає термін тримання під вартою Надії Савченко.

Раніше, 22 червня 2018, суд залишив Савченко під вартою, таким чином, відхиливши клопотання захисту про поручительство щодо підозрюваної.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва у четвер, 12 липня, наблизився до розгляду клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для депутата Савченко. Перед цим в суд до Надії Савченко викликали поліцію. Зокрема, нардеп передала поліції заяву про порушення у Шевченківському районному суді, яке начебто зафіксували ії адвокати.

Додамо, що 22 березня 2018 року Верховна рада позбавила Савченко депутатської недоторканності, після чого вона була затримана співробітниками СБУ. За версією слідства, Савченко планувала замаху на вищих осіб України, зокрема, президента Петра Порошенка, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, секретаря РНБО Олександра Турчинова та інших.