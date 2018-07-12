Саченко могут освободить из-под стражи, если не успеют 13 июля рассмотреть продление срока ареста

Подозреваемую в организации теракта в Верховной раде Украины и покушения на первых лиц государства, народного депутата Надежду Савченко могут освободить из-под стражи. Это произойдет при условии, если суд не успеет принять решение о продлении ей ареста в течение пятницы, 13 июля, сообщил корреспонденту РБК-Украина адвокат депутата Константин Глоба.

Адвокат отметил, что освободить Савченко обязаны по закону, если суд не примет решение о продлении срока меры пресечения.

"По закону ее обязаны уволить, если не будет принято решение судом о продлении Савченко меры пресечения. Ей обязаны предоставить возможность покинуть зал судебного заседания", - сказал Глоба.

Отметим, завтра, 13 июля в 23:59 истекает срок содержания под стражей Надежды Савченко.

Ранее, 22 июня 2018, суд оставил Савченко под стражей, таким образом отклонив ходатайство защиты о поручительстве в отношении подозреваемой.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева в четверг, 12 июля, приблизился к рассмотрению ходатайства о продлении меры пресечения в виде содержание под стражей для депутата Савченко. Перед этим в суд к Надежде Савченко вызвали полицию. В частности, нардеп передала полиции заявление о нарушениях в Шевченковском районном суде, которые якобы зафиксировали ее адвокаты.

Добавим, что 22 марта 2018 года Верховная рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности, после чего она была задержана сотрудниками СБУ. По версии следствия, Савченко планировала покушения на высших лиц Украины, в частности, президента Петра Порошенко, министра внутренних дел Арсена Авакова, секретаря СНБО Александра Турчинова и других.