Справа Савченко: суд наблизився до розгляду клопотання про продовження терміну арешту

В суд до Савченко викликали поліцію

Шевченківський районний суд Києва у четвер, 12 липня, наблизився до розгляду клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для народного депутата Надії Савченко. Про це заявив черговий суддя по справі Савченко, передає кореспондент РБК-Україна.

Суддя зазначив, що суд ухвалив відмовити стороні захисту у відводі судді Володимира Бугіля. Перед цим захист заявив відвід судді Слободянюку, який повинен був розглядати відвід попередньому судді. У вівторок адвокати теж двічі заявляли відвід судді

Таким чином, після розгляду всіх відводів суд повинен перейти до розгляду клопотання про продовження тримання під вартою.

Раніше в суд до Надії Савченко викликали поліцію. Зокрема, нардеп передала поліції заяву про порушення у Шевченківському районному суді, яке начебто зафіксували ії адвокати.

Зокрема, адвокати Савченко звинувачували суд у фальсифікації матеріалів справи. Для спілкування Савченко з поліцією суд оголошував перерву.

Зазначимо, Шевченківський районний суд Києва намагається з 10 ранку 12 липня 2018 року розпочати слухання про продовження терміну тримання під вартою. Завтра, 13 липня, о 23.59 термін дії запобіжного заходу спливає.

Нагадаємо, раніше суддя Шевченківського райсуду Києва Євген Мартинов заявив, що захист народного депутата Надії Савченко зловживає правом на відводи.