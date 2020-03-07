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В Саудовской Аравии задержали двух членов королевской семьи

Новости » Политика     07.03.2020 - 02:37
В Саудовской Аравии задержали двух членов королевской семьи
Фото: Ахмед бин Абдулазиз

Их подозревают в госизмене

Власти Саудовской Аравии задержали брата короля страны Ахмеда бин Абдулазиза и племянника монарха Мухаммеда бин Найеф бин Абдулазиза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal.

В домах представителей королевского дома провели обыски, после чего последовали задержания, поводом для которых стали подозрения в государственной измене.

В случае доказательства вины брата и племянника короля им грозит либо длительное тюремное заключение, либо смертная казнь.

WSJ указывает, что задержанные являлись претендентами на саудовский престол и возможными конкурентами сына короля, наследного принца Мухаммеда бин Салмана. Оба одно время руководили МВД Саудовской Аравии, однако в последнее время их позиции сильно ослабли.

Мухаммед бин Найеф, отвечавший в том числе за борьбу с терроризмом, долгое время считался надежным союзником американских спецслужб. По данным издания, в Государственном департаменте были очень огорчены, когда в 2017 году ему пришлось покинуть пост главы МВД. Последние два года он редко появлялся на публике.

Напомним, в 2018 году вСаудовской Аравии задержали 11 принцев, которые выступили против решений властей страны прекратить финансирование части расходов членов королевской семьи из государственного бюджета.

Вскоре власти Саудовской Аравии подтвердили арест 11 принцев, сообщив, что в тюрьму они были помещены за нарушение общественного порядка.

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