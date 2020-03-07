ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Саудівській Аравії затримали двох членів королівської сім'ї

Новини » Політика     07.03.2020 - 02:37
У Саудівській Аравії затримали двох членів королівської сім'ї
Фото: Ахмед бін Абдулазіз

Їх підозрюють у держзраді

Влада Саудівської Аравії затримала брата короля країни Ахмеда бін Абдулазіза і племінника монарха Мухаммеда бін Найеф бін Абдулазіза. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.

У будинках представників королівського дому провели обшуки, після чого послідували затримання, приводом для яких стали підозри в зраді.

У разі доведення провини брата і племінника короля їм загрожує або тривале тюремне ув'язнення або смертна кара.

WSJ зазначає, що затримані були претендентами на саудівський престол і можливими конкурентами сина короля, принца Мухаммеда бін Салмана. Обидва один час керували МВС Саудівської Аравії, однак останнім часом їх позиції сильно ослабли.

Мухаммед бін Найеф, який відповідав в тому числі за боротьбу з тероризмом, довгий час вважався надійним союзником американських спецслужб. За даними видання, в Державному департаменті були дуже засмучені, коли в 2017 році йому довелося покинути пост глави МВС. Останні два роки він рідко з'являвся на публіці.

Нагадаємо, в 2018 році вСаудовской Аравії затримали 11 принців, які виступили проти рішень влади країни припинити фінансування частини витрат членів королівської сім'ї з державного бюджету.

Незабаром влада Саудівської Аравії підтвердили арешт 11 принців, повідомивши, що у в'язницю вони були поміщені за порушення громадського порядку.

Саудівська Аравія вперше повністю закрила Мекку і Медину для іноземців Саудівський принц заперечує замовлення вбивства Хашоггі
Новини України Саудовская Аравия
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся