В Саудовской Аравии выпал снег. Непогода продержится несколько дней
В четверг утром, 18 февраля, в провинции Табук, расположенной на северо-западе Саудовской Аравии, выпал снег. По данным властей, непогода в стране продержится несколько дней.
Об этом сообщает издание Al Arabia.
Власти Саудовской Аравии выпустили погодные предупреждения для нескольких регионов страны. В государстве ожидаются сильные грозы, сопровождаемые сильными ветром и обильными осадками в виде снега и дождя.
#SaudiArabia : More snow in Middle East - night time blizzard in Tabuk region #ثلوج_تبوك pic.twitter.com/CH5KKxmIm4— sebastian usher (@sebusher) February 17, 2021
Гражданская оборона заявила, что экстремальные погодные условия затронут столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд, Мекку, Медину, Восточную провинцию, Кассим, Табук, Хайль, провинцию Северные границы, Асир, аль-Баха, Джазан, Наджран и Джавф.
Residents and visitors have begun flocking to the northwestern city of #Tabuk in #SaudiArabia which began to experience snowfall in the early hours of Thursday, with much more expected over the weekend.https://t.co/NN37umuG4G pic.twitter.com/SgkFIZtgsi— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) February 18, 2021
В последний раз снегопады в Королевстве выпали в 2018 году, когда местные жители и туристы увлекались снежными развлечениями, такими как катание на санях и битвы в снежки.
Напомним, ранее американский штат Техас накрыла снежная буря. Из-за непогоды более 2 млн жителей штата остались без электроэнергии. На территории штата объявили режим чрезвычайной ситуации на федеральном уровне.
Кроме того, в штате Орегон из-за зимнего шторма сотни тысяч людей остались без света. В регионе объявили чрезвычайное положение.