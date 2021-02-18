У Саудівській Аравії випав сніг. Негода протримається кілька днів

вранці У четвер, 18 лютого, в провінції Табук, розташованої на північно-заході Саудівської Аравії, випав сніг. За даними влади, негода в країні протримається кілька днів.

Влада Саудівської Аравії випустили погодні попередження для кількох регіонів країни. В державі очікуються сильні грози, що супроводжувалися сильним вітром та рясними опадами у вигляді снігу та дощу.

#SaudiArabia : More snow in Middle East - night time blizzard in Tabuk region #ثلوج_تبوك pic.twitter.com/CH5KKxmIm4 — sebastian usher (@sebusher) February 17, 2021

Цивільна оборона заявила, що екстремальні погодні умови торкнуться столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяд, Мекки, Медіни, Східну провінцію, Кассім, Табук, Хайль, провінцію Північні кордони, Асир, аль-Баха, Джазан, Наджран і Джавф.

Residents and visitors have begun flocking to the northwestern city of #Tabuk in #SaudiArabia which began to experience snowfall in the early hours of Thursday, with much more expected over the weekend.https://t.co/NN37umuG4G pic.twitter.com/SgkFIZtgsi — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) February 18, 2021

востаннє снігопади в Королівстві випали в 2018 році, коли місцеві жителі і туристи захоплювалися сніговими розвагами, такими як катання на санях і битви в сніжки.