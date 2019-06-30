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В Саудовской Аравии хуситы атаковали два аэропорта

Новости » Происшествия    30.06.2019 - 03:49
В Саудовской Аравии хуситы атаковали два аэропорта
Фото: аеропорт в городе Абха (Twitter/Reuters)

Для атаки на аэропорты были применены беспилотники

В Саудовской Аравии хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" применили беспилотники для атаки на два аэропорта. Как информирует РБК-Украина, об этом сообщил подконтрольный хуситам телеканал Almasirah.

Атаки были осуществлены в городах Абха и Джизан. Представитель вооруженных сил хуситов, бригадный генерал Яхья Сария заявил, что удары были нанесены "с высокой точностью" и привели к нарушению работы аэродромов.

Представители арабской коалиции сообщили, что беспилотник, запущенный по направлению Джизана, был сбит. Второй дрон хуситов также удалось ликидировать.

Напомним, несколькими днями ранее в результате обстрела аэропорта в Саудовской Аравии погиб один человек и восемь получили ранения. Был убит сирийский житель Саудовской Аравии. Местные власти заявили, что аэропорт на юге королевства в Абхе был обстрелян вечером.

Война в Йемене между правительственными войсками и повстанцами-хуситами идет с 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддержала правительственные войска, ее силы вошли на территорию страны в 2015 году.

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