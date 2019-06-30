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У Саудівській Аравії хусити атакували два аеропорти

Новини » Надзвичайні події    30.06.2019 - 03:49
У Саудівській Аравії хусити атакували два аеропорти
Фото: аеропорт у місті Абха (Twitter/Reuters)

Для атаки на аеропорти були застосовані безпілотники

В Саудівській Аравії хусити з єменського руху "Ансар Аллах" застосували безпілотники для атаки на два аеропорти. Як інформує РБК-Україна, про це повідомив підконтрольний хуситам телеканал Almasirah.

Атаки були здійснені в містах Абха і Джизан. Представник збройних сил хуситів, бригадний генерал Ях'я Сарія заявив, що удари були нанесені "з високою точністю" та призвели до порушення роботи аеродромів.

Представники арабської коаліції повідомили, що безпілотник, запущений в напрямку Джизана, був збитий. Другий дрон хуситов також вдалося ликидировать.

Нагадаємо, кількома днями раніше в результаті обстрілу аеропорту в Саудівській Аравії загинула одна людина і вісім отримали поранення. Був убитий сирійський житель Саудівської Аравії. Місцеві власті заявили, що аеропорт на півдні королівства Абхе був обстріляний ввечері.

Війна в Ємені між урядовими військами і повстанцями-хуситами йде з 2014 року. Арабська коаліція на чолі з Саудівською Аравією підтримала урядові війська, її сили увійшли на територію країни в 2015 році.

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