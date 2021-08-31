В Саудовской Аравии дрон обстрелял аэропорт, пострадали 8 человек

Как отмечают местные СМИ, дрон со взрывчаткой был запущен с территории Йемена.

Указано, что системы противовоздушной обороны сбили беспилотник, однако его обломки разлетелись по территории аэропорта. Это была вторая попытка атаки аэропорта.

Известно, что под обстрел попал гражданский самолет, который находился на взлетной полосе, в результате инцидента ранения получили 8 граждан.

Местные власти отмечают, что за атакой стоят так называемые повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Аллах".

Сейчас о характере повреждений лайнера и текущем состоянии пострадавших не сообщается.