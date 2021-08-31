У Саудівській Аравії дрон обстріляв аеропорт, постраждали 8 осіб

Як зазначають місцеві ЗМІ, дрон з вибухівкою був запущений з території Ємену.

Вказано, що системи протиповітряної оборони збили безпілотник, проте його уламки розлетілися по території аеропорту. Це була друга спроба атаки аеропорту.

Відомо, що під обстріл потрапив цивільний літак, який перебував на злітній смузі, внаслідок інциденту поранення отримали 8 громадян.

Місцева влада наголошує, що за атакою стоять так звані повстанці-хусити з шиїтського руху "Ансар Аллах".

Наразі про характер пошкоджень лайнера і поточний стан постраждалих не повідомляється.