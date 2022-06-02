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Саудовская Аравия увеличит производство нефти, если добыча в России сократится из-за эмбарго, - FT

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Эр-Рияд, Четверг 02 июня 2022 08:33
Саудовская Аравия увеличит производство нефти, если добыча в России сократится из-за эмбарго, - FT Фото: Саудовская Аравия увеличит производство нефти, если добыча в России сократится из-за эмбарго (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Саудовская Аравия заявила западным союзникам, что готова производить больше нефти, если добыча в России упадет из-за европейских санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По данным источников, осведомленных об обсуждении, состоявшемся перед ежемесячной встречей альянса производителей нефти ОПЕК+, по мнению Саудовской Аравии, хотя нефтяной рынок пока очень напряжен, что способствовало росту цен, реального дефицита на нем пока не наблюдается.

Но ситуация может измениться, поскольку восстановление мировой экономики после пандемии коронавируса повышает спрос, а вероятность существенного снижения добычи нефти в России возросла. До полномасштабного вторжения в Украину РФ производила более 10% мировой нефти.

Издание подчеркнуло, что между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией были напряженные отношения. Саудовское руководство неоднократно отвергало призывы Белого дома и "Большой семерки" немедленно нарастить нефтедобычу, однако несколько визитов в последние недели американской делегации высокого уровня, в частности координатора политики Белого дома по Ближнему Востоку Бретта Макгурка и посланника Белого дома по энергетике Амосаи Хохшт.

Следовательно, Саудовская Аравия согласилась изменить тон и пошла на сближение с позицией США. Также она заверила, что нарастит добычу, если на нефтяном рынке возникнет недостаток предложения.

Напомним, ранее стало известно, что главы государств и правительств ЕС согласовали введение эмбарго в новом пакете санкций против РФ. Ограничения будут касаться импорта двух третьих российской нефти.

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Нефть Российская Федерация Саудовская Аравия
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