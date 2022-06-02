Саудівська Аравія збільшить виробництво нафти, якщо видобуток в Росії скоротиться через ембарго, - FT

Саудівська Аравія заявила західним союзникам, що готова виробляти більше нафти, якщо видобуток в Росії впаде через європейські санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

За даними джерел, обізнаних про обговорення, що відбулося перед щомісячною зустріччю Альянсу виробників нафти ОПЕК+, на думку Саудівської Аравії, хоча нафтовий ринок поки дуже напружений, що сприяло зростанню цін, реального дефіциту на ньому поки не спостерігається.

Але ситуація може змінитися, оскільки відновлення світової економіки після пандемії коронавірусу підвищує попит, а ймовірність істотного зниження видобутку нафти в Росії зросла. До повномасштабного вторгнення в Україну РФ виробляла понад 10% світової нафти.

Видання підкреслило, що між Сполученими Штатами і Саудівською Аравією були напружені відносини. Саудівське керівництво неодноразово відкидало заклики Білого дому і" Великої сімки " негайно наростити нафтовидобуток, проте кілька візитів в останні тижні американської делегації високого рівня, зокрема координатора політики Білого дому по Близькому Сходу Бретта Макгурка і посланника Білого дому з енергетики Амосаї Хохшт.

Отже, Саудівська Аравія погодилася змінити тон і пішла на зближення з позицією США. Також вона запевнила, що наростить видобуток, якщо на нафтовому ринку виникне нестача пропозиції.