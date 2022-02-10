ru ua
Чт, 10 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Саудівська Аравія і США разом планують підтримувати стабільність поставок енергоресурсів у світі

Новость на русском →
Саудівська Аравія, Четвер 10 лютого 2022 02:13
Саудівська Аравія і США разом планують підтримувати стабільність поставок енергоресурсів у світі Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Президент США Джо Байден і король Саудівської Аравії Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд провели телефонну розмову. Ключовою темою переговорів стала готовність двох країн підтримувати стабільність поставок енергоресурсів у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дома.

"Обидва лідери знову підкреслили, що США і Саудівська Аравія готові працювати над забезпеченням стабільності поставок енергоносіїв у світі", - йдеться в повідомленні.

Два лідери торкнулися питання ситуації на Близькому Сході і в Європі. Вони домовилися про тісну координацію урядових команд в найближчі тижні і місяці.

Також Байден запевнив у готовності підтримувати Саудівську Аравію в ситуаціях, коли та піддається ударам з боку Єменських заколотників-хуситів. Президент США заявив співрозмовнику і про те, що Вашингтон не допустить отримання Іраном ядерної зброї. Байден повідомив саудівському королю про хід переговорів у Відні щодо відновлення Спільного всеосяжного плану дій - угоди щодо іранського атому.

В ході розмови король Саудівської Аравії "відзначив важливість збереження балансу і стабільності на нафтових ринках. Він підкреслив історичну роль у цьому питанні угоди ОПЕК+ і важливість збереження угоди надалі". Ця угода, як повідомлялося, діє до кінця 2022 року.

Раніше ми писали, що Зеленський призначив посла в Саудівській Аравії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Саудовская Аравия
NEWS
Росія зрозуміла посил про санкції у разі вторгнення в Україну, - Шольц
Росія зрозуміла посил про санкції у разі вторгнення в Україну, - Шольц
DAILY
Ембарго від Лукашенка. Що чекає Україну без енергоресурсів Білорусі
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ембарго від Лукашенка. Що чекає Україну без енергоресурсів Білорусі