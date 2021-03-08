UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Саудовская Аравия сообщила о нападении на нефтяные объекты Saudi Aramco

Автор: Даша Харченко

Дроны со стороны Персидского залива атаковали нефтехранилище у порта Рас-Туннура в Саудовской Аравии. Оно принадлежит компании Saudi Aramco.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой заявление представителя Минэнерго страны государственному агентству SPA.

Представитель Минэнерго Саудовской Аравии также подтвердил нападение в районе города Дахран. По его словам, осколки баллистической ракеты упали неподалеку от районов, где живут сотрудники Saudi Aramco.

В ходе атаки никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия вытесняет Россию с китайского рынка нефти.

Напомним, 26 февраля американские военные нанесли авиаудар в Сирии по объектам, принадлежащим военизированной группировке, поддерживаемой Ираном. Атака стала ответом на недавние обстрелы сил США и коалиции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины нефтьСаудовская Аравия
Читайте также
Нефть дорожает после одобрения пакета стимулирования экономики США на 1,9 трлн долларов
Прогноз погоды