Саудовская Аравия сообщила о нападении на нефтяные объекты Saudi Aramco

Дроны со стороны Персидского залива атаковали нефтехранилище у порта Рас-Туннура в Саудовской Аравии. Оно принадлежит компании Saudi Aramco.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой заявление представителя Минэнерго страны государственному агентству SPA.
Представитель Минэнерго Саудовской Аравии также подтвердил нападение в районе города Дахран. По его словам, осколки баллистической ракеты упали неподалеку от районов, где живут сотрудники Saudi Aramco.
В ходе атаки никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия вытесняет Россию с китайского рынка нефти.
Напомним, 26 февраля американские военные нанесли авиаудар в Сирии по объектам, принадлежащим военизированной группировке, поддерживаемой Ираном. Атака стала ответом на недавние обстрелы сил США и коалиции.