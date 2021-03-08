Саудівська Аравія повідомила про напад на нафтові об'єкти Saudi Aramco

Представник Міненерго Саудівської Аравії також підтвердив напад в районі міста Дахран. За його словами, осколки балістичної ракети впали неподалік від районів, де живуть співробітники Saudi Aramco.

В ході атаки ніхто не постраждав.

Раніше повідомлялося, що Саудівська Аравія витісняє Росію з китайського ринку нафти.

Нагадаємо, 26 лютого американські військові нанесли авіаудар в Сирії по об'єктах, що належать воєнізованому угрупованню, підтримуваної Іраном. Атака стала відповіддю на недавні обстріли сил США і коаліції.