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Саудовская Аравия разрешила въезжать в страну иностранкам без сопровождения мужчин

Новости » Общество    29.09.2019 - 01:30
Саудовская Аравия разрешила въезжать в страну иностранкам без сопровождения мужчин
Иллюстративное фото (euronews.com)

Власти страны изменила правила для иностранцев

Власти Саудовской Аравии разрешили женщинам-иностранкам приезжать в королевство самим, без обязательного сопровождения мужчины, как раньше. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Отмечается, что это стало возможным после того, как в стране либерализовали правила въезда для иностранных туристов из 49 стран мира, в том числе США, Японии, Китая и стран ЕС.

Женщины также отныне не обязаны будут носить абаю (длинное свободное платье), но среди требований остается скромное платье, закрывающее плечи и колени, в том числе на общественных пляжах. Среди запрещенного остался алкоголь.

Власть готовится расширить список стран, для которых будут выдавать визы. Теперь они доступны онлайн, в диппредставительствах Саудовской Аравии и по прибытии, и стоят 120 долларов, вместе с медицинским страхованием.

Напомним, ранее в Саудовской Аравии женщинам впервые начали выдавать водительские права.

РБК-Украина писало, что в Узбекистане впервые в истории страны женщина возглавила верхнюю палату парламента - Сенат.

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Новости Украины Саудовская Аравияженщинаиностранец
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