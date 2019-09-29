Саудівська Аравія дозволила в'їжджати в країну іноземкам без супроводу чоловіків

Ілюстративне фото (euronews.com)

Влада країни змінила правила для іноземців

Влада Саудівської Аравії дозволила жінкам-іноземкам приїжджати в королівство самим, без обов’язкового супроводу чоловіка, як раніше. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свободу".

Зазначається, що це стало можливим після того, як в країні лібералізували правила в’їзду для іноземних туристів зі 49 країн світу, в тому числі США, Японії, Китаю і країн ЄС.

Жінки також відтепер не зобов’язані будуть носити абаю (довга вільна сукня), але серед вимог залишається скромна сукня, що закриває плечі і коліна, в тому числі на громадських пляжах. Серед забороненого залишився алкоголь.

Влада готується розширити перелік країн, для яких видаватимуть візи. Наразі вони доступні онлайн, у диппредставництвах Саудівської Аравії і по прибутті, і коштують 120 доларів, разом із медичним страхуванням.

Нагадаємо, раніше у Саудівській Аравії жінкам вперше почали видавати водійські права.

РБК-Україна писало, що Узбекистані вперше в історії країни жінка очолила верхню палату парламенту - Сенат.