Саудовская Аравия приостановила транзит нефтянных танкеров через Ормузский залив

В среду утром, 8 января, танкерный оператор Bahri заявил, что приостанавливает движение судов через Ормузский пролив. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WSJ.

Такое решение было принято на фоне ракетных ударов Ирана по военным объектам Соединенных Штатов в Ираке.

"Рекомендуется воздержаться от транзита через пролив Ормуз до 16:00 8 января по саудовскому время", - говорится в сообщении Bahriю

Источники WSJ сообщают, что нефтяной гигант Saudi Aramco рассматривает возможность перевозки своих продуктов в обход Ормузского пролива.

Стоимость суточного фрахта нефтяных танкеров класса VLCC на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и угроз со стороны Ирана заблокировать Ормузский пролив подскочила до 130 тыс. долларов.

Bahri располагает более чем 30 танкерами VLCC. Всего через Ормузский пролив, представляющий собой узкий судоходный путь из Персидского залива в Индийский океан, ежедневно проходит около 20% всех мировых поставок нефти.

Напомним, ночью 7 января по военной базе США в Ираке был нанесен ракетный удар. Ответственность за ракетный обстрел взял на себя иранский Корпус стражей исламской революции. По данным иранского телевидения, в результате ракетного обстрела американских объектов погибли 80 человек. В Вашингтоне информацию о погибших пока не подтвердили.

Кроме того, утром 8 января в Иране произошла авария самолета украинской авиакомпании МАУ. По данным украинского МИД, на борту самолета находились 176 человек, из них 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших 11 граждан Украины - двое пассажиров и экипаж самолета.