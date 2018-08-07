Саудовская Аравия приостановила прямое авиасообщение с Торонто

Саудовская Аравия заморозила новые торговые и инвестиционные соглашения с Канадой

Вчера, 6 августа, Саудовская государственная авиакомпания Saudia приостановила прямые рейсы в канадский Торонто. Об этом сообщает DW.

Как отмечается, ранее Саудовская Аравия заморозила новые торговые и инвестиционные соглашения, отозвала своего посла из Канады и дала канадскому послу сутки, чтобы покинуть Саудовскую Аравию, объявив его "нежелательной персоной". Также было объявлено о приостановлении образовательных программ обмена между странами.

В издании отмечают, что дипломатическая напряженность между Саудовской Аравией и Канадой растет из-за того, что власти Канады раскритиковали задержания саудовских правозащитников на родине и призвала их немедленно освободить. Эр-Рияд считает призывы к немедленному освобождению "недостойными и неприемлемыми в отношениях между странами".

Среди недавно задержанных в Саудовской Аравии активисток движения за права женщин - Самар Бадави, сестра заключенного за либеральные убеждения блогера Раефа Бадави. Дети и жена Бадави живут с 2013 года в Канаде.

"Канада всегда будет отстаивать защиту прав человека в самой Канаде и в целом мире", - заявила глава МИД Канады Христя Фриланд.

Напомним, что вчера Саудовская Аравия отозвала посла из Канады.