Саудівська Аравія зупинила пряме авіасполучення з Торонто

Саудівська Аравія заморозила нові торговельні та інвестиційні угоди з Канадою

Вчора, 6 серпня, Саудівська державна авіакомпанія Saudia призупинила прямі рейси до канадського Торонто. Про це повідомляє DW.

Як зазначається, раніше Саудівська Аравія заморозила нові торговельні та інвестиційні угоди, відкликала свого посла з Канади і дала канадському послу добу, щоб покинути Саудівську Аравію, оголосивши його "небажаною персоною". Також було оголошено про призупинення освітніх програм обміну між країнами.

У виданні відзначають, що дипломатична напруженість між Саудівською Аравією та Канадою зростає через те, що влада Канади розкритикувала затримання саудівських правозахисників на батьківщині та закликала їх негайно звільнити. Ер-Ріяд вважає заклики до негайного звільнення "негідними і неприйнятними у відносинах між країнами".

Серед нещодавно затриманих у Саудівській Аравії активісток руху за права жінок - Самар Бадаві, сестра ув'язненого через ліберальні переконання блогера Раефа Бадаві. Діти і дружина Бадаві живуть з 2013 року у Канаді.

"Канада завжди відстоюватиме захист прав людини у самій Канаді та в цілому світі", - заявила глава МЗС Канади Христя Фріланд.

Нагадаємо, що вчора Саудівська Аравія відкликала посла з Канади.