Саудівська Аравія зупинила пряме авіасполучення з Торонто
Саудівська Аравія заморозила нові торговельні та інвестиційні угоди з Канадою
Вчора, 6 серпня, Саудівська державна авіакомпанія Saudia призупинила прямі рейси до канадського Торонто. Про це повідомляє DW.
Як зазначається, раніше Саудівська Аравія заморозила нові торговельні та інвестиційні угоди, відкликала свого посла з Канади і дала канадському послу добу, щоб покинути Саудівську Аравію, оголосивши його "небажаною персоною". Також було оголошено про призупинення освітніх програм обміну між країнами.
У виданні відзначають, що дипломатична напруженість між Саудівською Аравією та Канадою зростає через те, що влада Канади розкритикувала затримання саудівських правозахисників на батьківщині та закликала їх негайно звільнити. Ер-Ріяд вважає заклики до негайного звільнення "негідними і неприйнятними у відносинах між країнами".
Серед нещодавно затриманих у Саудівській Аравії активісток руху за права жінок - Самар Бадаві, сестра ув'язненого через ліберальні переконання блогера Раефа Бадаві. Діти і дружина Бадаві живуть з 2013 року у Канаді.
"Канада завжди відстоюватиме захист прав людини у самій Канаді та в цілому світі", - заявила глава МЗС Канади Христя Фріланд.
Нагадаємо, що вчора Саудівська Аравія відкликала посла з Канади.