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Саудовская Аравия пообещала подать в суд на СМИ Катара и Турции из-за Хашкаджи

Новости » Происшествия    15.11.2018 - 17:23
Саудовская Аравия пообещала подать в суд на СМИ Катара и Турции из-за Хашкаджи
Фото: Адель Аль Джубейр (wikipedia.org)

Глава МИД Саудовской Аравии заявил, что наследный принц не имеет никакого отношения к делу Хашкаджи

Глава МИД королевства Адель Аль Джубейр заявил, что катарские и турецкие СМИ распространяют дезинформацию о том, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд причастен к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телеканал Sky News Arabia.

Как заявил глава МИД, Эр-Рияд подаст на издания в суд.

"Наследный принц не имеет никакого отношения к делу Хашкаджи. СМИ Турции и Катара проводят жесткую информационную кампанию против королевства, мы будем разбирать это дело в суде", - сказал Аль Джубейр.

Напомним, ранее сообщалось, что убийцы саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи упомянули о "боссе" во время звонка старшему группы. Американские разведчики, которые участвуют в расследовании, считают, что под "боссом" подразумевается наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд. ​

Ранее Эрдоган заявлял, что приказ об убийстве саудовского журналиста был отдан высокопоставленным представителем правительства Саудовской Аравии.

В частности сообщалось, что приказ об убийстве Хашкаджи отдал бывший высокопоставленный сотрудник разведки Саудовской Аравии и советник наследного принца Ахмед Ассири.

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Новости Украины Джамаль ХашкаджиСаудовская Аравия
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