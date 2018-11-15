Саудівська Аравія пообіцяла подати в суд на ЗМІ Катару і Туреччини через Хашкаджі

Фото: Адель Аль Джубейр (wikipedia.org)

Глава МЗС Саудівської Аравії заявив, що наслідний принц не має ніякого відношення до справи Хашкаджі

Глава МЗС королівства Адель Аль Джубейр заявив, що катарські і турецькі ЗМІ поширюють дезінформацію про те, що наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Сальман Аль Сауд причетний до вбивства журналіста Джамаля Хашкаджі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телеканал Sky News Arabia.

Як заявив глава МЗС, Ер-Ріяд подасть на видання в суд.

"Наслідний принц не має ніякого відношення до справи Хашкаджі. ЗМІ Туреччини і Катару проводять жорстку інформаційну кампанію проти королівства, ми будемо розбирати цю справу в суді", - сказав Аль Джубейр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вбивці саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі згадали про "боса" під час дзвінка старшому групи. Американські розвідники, які беруть участь у розслідуванні, вважають, що під "босом" мається на увазі наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман Аль Сауд.

Раніше Ердоган заявляв, що наказ про вбивство саудівського журналіста був відданий високопоставленим представником уряду Саудівської Аравії.

Зокрема повідомлялося, що наказ про вбивство Хашкаджі віддав колишній високопоставлений співробітник розвідки Саудівської Аравії і радник наслідного принца Ахмед Ассири.