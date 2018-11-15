ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Саудівська Аравія пообіцяла подати в суд на ЗМІ Катару і Туреччини через Хашкаджі

Новини » Надзвичайні події    15.11.2018 - 17:23
Саудівська Аравія пообіцяла подати в суд на ЗМІ Катару і Туреччини через Хашкаджі
Фото: Адель Аль Джубейр (wikipedia.org)

Глава МЗС Саудівської Аравії заявив, що наслідний принц не має ніякого відношення до справи Хашкаджі

Глава МЗС королівства Адель Аль Джубейр заявив, що катарські і турецькі ЗМІ поширюють дезінформацію про те, що наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Сальман Аль Сауд причетний до вбивства журналіста Джамаля Хашкаджі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телеканал Sky News Arabia.

Як заявив глава МЗС, Ер-Ріяд подасть на видання в суд.

"Наслідний принц не має ніякого відношення до справи Хашкаджі. ЗМІ Туреччини і Катару проводять жорстку інформаційну кампанію проти королівства, ми будемо розбирати цю справу в суді", - сказав Аль Джубейр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вбивці саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі згадали про "боса" під час дзвінка старшому групи. Американські розвідники, які беруть участь у розслідуванні, вважають, що під "босом" мається на увазі наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман Аль Сауд.

Раніше Ердоган заявляв, що наказ про вбивство саудівського журналіста був відданий високопоставленим представником уряду Саудівської Аравії.

Зокрема повідомлялося, що наказ про вбивство Хашкаджі віддав колишній високопоставлений співробітник розвідки Саудівської Аравії і радник наслідного принца Ахмед Ассири.

Генпрокурор Саудівської Аравії вимагає смертної кари для вбивць Хашкаджі У справі вбивства Хашкаджі необхідне міжнародне розслідування, - глава МЗС Туреччини
Новини України Джамаль ХашкаджиСаудовская Аравия
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся