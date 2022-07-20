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Саудовская Аравия и Япония намерены совместно стабилизировать мировой нефтяной рынок

Фото: Саудовская Аравия и Япония хотят стабилизировать мировые цены на нефть (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Министры иностранных дел Японии и Саудовской Аравии договорились совместно стабилизировать мировой рынок нефти в связи с резким ростом цен на энергоносители после вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.

Во время их встречи в Токио Есимаса Хаяси также попросил своего саудовского коллегу, принца Фейсала бин Фархана Аль-Сауда, о сотрудничестве в дополнительном увеличении добычи нефти странами ОПЕК.

Переговоры состоялись через несколько дней после того, как президент США Джо Байден посетил Саудовскую Аравию, одного из крупнейших в мире производителей сырой нефти.

Напомним, министр финансов США Джанет Йеллен назвала "обнадеживающими" переговоры с Индией о предлагаемом ценовом потолке на российскую нефть. Вашингтон продвигает план, чтобы снизить цены на нефть и затруднить Москве финансирование войны против Украины.

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Саудовская АравияЯпонияНефть