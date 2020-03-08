Саудовская Аравия планирует начать "ценовую войну" на нефтяном рынке

Саудовская Аравия планирует значительно нарастить добычу нефти и предложила клиентам значительную скидку. Фактически Эр-Рияд намерен начать "ценовую войну" на нефтяном рынке, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Соответствующее решение Саудовская Аравия приняла после провала переговоров ОПЕК с другими добывающими странами, прежде всего с Россией. Предварительное соглашение о сокращении добычи нефти заканчивается в марте, а нового договора нет.

Указано, что Эр-Рияд направил клиентам в Азии, США и Европе предложения о значительных скидках, чтобы заставить их покупать именно саудовскую нефть. Госкомпания Saudi Aramco уже разослала клиентам документ, в котором сообщает о снижении цен на 6-8 долларов за баррель.

Увеличить добычу нефти планируется до более 10 млн баррелей в сутки, а при необходимости - до рекордных 12. Учитывая то, что вспышка коронавируса и так снизила спрос на нефть, такие действия Саудовской Аравии могут "создать хаос" на рынке нефти.

Нефтяные трейдеры считают, что цель таких действий Саудовской Аравии - помешать России продавать свою нефть в Европе и вернуть ее за стол переговоров.

Напомним, переговоры министров стран ОПЕК+ в Вене завершились провалом из-за недостижения согласия между Российской Федерацией и Саудовской Аравией.