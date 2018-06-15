Саудовская Аравия опровергла информацию о наказании футболистов за проигрыш на ЧМ

Саудовские футболисты продолжат тренировки и работу над допущенными на матче с Россией ошибками

В Футбольной федерации Саудовской Аравии опровергли информацию о наказании сборной футболистов за проигрыш на первом матче Чемпионата мира-2018 по футболу. Об этом организация сообщила в Twitter.

Отмечается, что слова главы федерации Аделя Иззата о наказании саудовских футболистов за проигрыш российской сборной были искажены.

Так, в заявлении Футбольной федерации отметили, что телеканал Al-Arabia представил слова Аделя Иззата таким образом, будто он возлагает ответственность за поражение матча с российской командой на некоторых игроков сборной.

"Иззат не только не делал никаких исключений, когда говорил о выступлении саудовских футболистов на матче открытия ЧМ, но и привел много примеров скромного общего уровня всех игроков на матче", - указано в заявлении.

Также в Федерации добавили, что футболисты будут продолжать тренировки и работать над допущенными на матче с Россией ошибками, чтобы в следующих двух играх в группе "стереть слабый образ" команды.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Федерации футбола Саудовской Аравии Адель Иззат заявил, что некоторые игроки национальной сборной будут наказаны за неудовлетворительный результат в первом матче чемпионата мира-2018 против команды РФ.