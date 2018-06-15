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Интервью

Саудовская Аравия опровергла информацию о наказании футболистов за проигрыш на ЧМ

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    15.06.2018 - 21:30
Фото: игроки сборной Саудовской Аравии (twitter.com/saudiFF)
Фото: игроки сборной Саудовской Аравии (twitter.com/saudiFF)

Саудовские футболисты продолжат тренировки и работу над допущенными на матче с Россией ошибками

В Футбольной федерации Саудовской Аравии опровергли информацию о наказании сборной футболистов за проигрыш на первом матче Чемпионата мира-2018 по футболу. Об этом организация сообщила в Twitter.

Отмечается, что слова главы федерации Аделя Иззата о наказании саудовских футболистов за проигрыш российской сборной были искажены.

Так, в заявлении Футбольной федерации отметили, что телеканал Al-Arabia  представил слова Аделя Иззата таким образом, будто он возлагает ответственность за поражение матча с российской командой на некоторых игроков сборной.

"Иззат не только не делал никаких исключений, когда говорил о выступлении саудовских футболистов на матче открытия ЧМ, но и привел много примеров скромного общего уровня всех игроков на матче", - указано в заявлении.

Также в Федерации добавили, что футболисты будут продолжать тренировки и работать над допущенными на матче с Россией ошибками, чтобы в следующих двух играх в группе "стереть слабый образ" команды.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Федерации футбола Саудовской Аравии Адель Иззат заявил, что некоторые игроки национальной сборной будут наказаны за неудовлетворительный результат в первом матче чемпионата мира-2018 против команды РФ.

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Теги публикации: Саудовская Аравия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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