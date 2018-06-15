Саудівська Аравія спростувала інформацію про покарання футболістів за програш на ЧС

Саудівські футболісти продовжать тренування і роботу над допущеними на матчі з Росією помилками

У Футбольній федерації Саудівської Аравії спростували інформацію про покарання збірної футболістів за програш на першому матчі Чемпіонату світу-2018 з футболу. Про це організація повідомила в Twitter.

Зазначається, що слова голови федерації Аделя Іззата про покарання саудівських футболістів за програш російської збірної були спотворені.

Так, у заяві Футбольної федерації відзначили, що телеканал Al-Arabia представив слова Аделя Іззата таким чином, ніби він покладає відповідальність за поразку матчу з російською командою на деяких гравців збірної.

"Іззат не тільки не робив жодних винятків, коли говорив про виступ саудівських футболістів на матчі відкриття ЧС, але і навів багато прикладів скромного загального рівня всіх гравців на матчі", - зазначено в заяві.

Також у Федерації додали, що футболісти будуть продовжувати тренування і працювати над допущеними на матчі з Росією помилками, щоб в наступних двох іграх в групі "стерти слабкий образ" команди.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава Федерації футболу Саудівської Аравії Адель Іззат заявив, що деякі гравці національної збірної будуть покарані за незадовільний результат у першому матчі чемпіонату світу-2018 проти команди РФ.