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Интервью

Игроков Саудовской Аравии накажут за поражение в матче-открытии ЧМ-2018

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    15.06.2018 - 09:21
Фото: игроки сборной Саудовской Аравии (twitter.com/saudiFF)
Фото: игроки сборной Саудовской Аравии (twitter.com/saudiFF)

Руководство не ожидало от своих игроков поражения с крупным счетом

Глава Федерации футбола Саудовской Аравии Адель Иззат заявил, что некоторые игроки национальной сборной будут наказаны за неудовлетворительный результат в первом матче чемпионата мира-2018 против команды РФ. Об этом сообщает издание Al Youm Al Sabaa.

"Мы очень расстроены поражением. Это совершенно неудовлетворительный результат, поскольку он не отражает уровня нашей подготовки. Несколько игроков получат взыскание - вратарь Абдаллах аль-Майюф, нападающий Мохаммад ас-Сахлави и защитник Умар Хавсави", - сказал глава.

Сами же футболисты Саудовской Аравии извинилась перед болельщиками за поражение от России. 

"Игроки национальной команды извиняются перед саудовским народом после поражения в первом матче на чемпионате мира. Они прошли через многое, все возможно в футболе. Игроки полны решимости изменить картину в следующем матче", - говорится в сообщении на сайте футбольной федерации.

Следующий матч сборная Саудовской Аравии проведет 20 июня против Уругвая. 

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Теги публикации: Российская Федерация, ЧМ-2018, Саудовская Аравия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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