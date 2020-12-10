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Саудовская Аравия одобрила использование вакцины Pfizer от COVID

Рияд, Четверг 10 декабря 2020 15:09
Саудовская Аравия одобрила использование вакцины Pfizer от COVID
Фото: вакцина от коронавируса (flickr.com)
Автор: Роман Тверденко

Агентство по контролю за пищей и медикаментами Саудовской Аравии одобрило использование вакцины от коронавируса разработки Pfizer и BioNTech. Также в стране будут проверять каждую партию вакцины.

Об этом сообщает Arabnews.com.

Регулятор изучил результаты массового испытания вакцины, которые были предоставлены 24 ноября. Также они советовались с различными экспертами и общались с представителями разработчиков, чтобы получить ответы на вопросы от властей.

В ходе рассмотрения разрешения был сделан вывод, что производитель обеспечит качество производства в соответствии с международными стандартами.

Отмечается, что власти будут проверять образцы из каждой поступающей партии вакцины, чтобы гарантировать ее безопасность. Теперь правительство займется процедурами ввоза и начала использования препарата.

В среду сообщалось, что партии вакцины Pfizer прибыли в Израиль. Там вакцинация начнется 27 декабря.

Также одобрение вакцина получила и в Канаде, где планируют получить из Бельгии дозы для 249 тысяч человек до конца года.

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