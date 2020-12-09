Канада одобрила вакцину Pfizer от коронавируса

Фото: вакцина от коронавируса (flickr.com/photos/mytien061200)

Регулирующие органы Минздрава Канады одобрило использование вакцины от коронавируса разработки Pfizer и BioNTech. К концу года планируют получить вакцины для 249 тысяч человек.

Об этом сообщает CBC.

Сегодня регулятор завершил двухмесячное ознакомление с результатами испытаний вакцины от Pfizer и подтвердил, что препарат действительно эффективен.

К концу года Канада должна получить вакцину для полноценного курса из двух доз для 249 тысяч человек. В стране уже изучили возможности хранения препарата в особых условиях (при температуре от -60 до -80 градусов по Цельсию) и тестово испытали мощности в штатах.

На следующей неделе Канада начнет получать вакцину из Бельгии, где будут делать ее для США, Канады, Евросоюза, Великобритании и Японии в течение года.

На этой неделе в Великобритании началась вакцинация населения от коронавируса вакциной Pfizer. Первыми к прививанию допустили пожилых людей и медиков. Британия является первой страной в западном мире, где начали вакцинацию от COVID-19.

Также сегодня Израиль получил первую партию вакцины от коронавируса компании Pfizer. Лекарства уже передали на хранение в хранилище израильской фармацевтической кампании Teva.